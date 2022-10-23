​Стало известно, где Абаскаль смотрит матч «Спартака»

В воскресенье «Спартак» принимает «Химки» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Гильермо Абаскаль не находится на тренерской скамье «красно-белых» по причине дисквалификации. Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт» со ссылкой на эфир «Матч Премьер», тренер «Спартака» смотрит игру на клубной базе.

Напомним, что Гильермо Абаскаль приехал на стадион «Спартака» вместе с командой. При этом после выхода из автобуса испанский тренер сразу сел в автомобиль и уехал.

Следить за развитием событий в матче Премьер-лиги между «Спартаком» и «Химками» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.