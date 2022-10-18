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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кухарчук: «На покушать у меня есть»

18 Октября 2022 • 23:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Нападающий «Химок» Илья Кухарчук рассказал о финансовой ситуации в подмосковном клубе.

По его словам, зарплату уже выплатили, задолженности перед игроками начинают гасить. Допустить вероятность того, что неудачная серия имела место быть по причине неприятного финансового положения, футболист не может, хотя для кого-то, возможно, это так и было.

На вопрос о том, повлияло ли всё это на игрока лично, Кухарчук ответил: «На покушать у меня есть», - приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

На предположение об уходе из «Химок» он сказал: «Давайте до зимы доживем. Не люблю загадывать наперед, еще очень рано».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Кубок России Чемпионат России Илья Кухарчук
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СПАРТАК МОСКВА ХИМКИ
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