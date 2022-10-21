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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» рассказали, кто заменит Абаскаля в игре с «Химками»

21 Октября 2022 • 14:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, кто заменит главного тренера Гильермо Абаскаля в предстоящем матче с «Химками».

«В воскресенье дисквалифицированного Гильермо Абаскаля заменит тренер Владимир Слишкович», — передает слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, Абаскаль был отстранен на одну игру из-за словесной перепалки с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым во время столичного дерби.

«Спартак» примет на своем поле «Химки» в рамках матча 14-го тура Российской премьер-лиги, встреча состоится 23 октября, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Дмитрий Зеленов Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович
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СПАРТАК МОСКВА ХИМКИ
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