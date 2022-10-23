​Литвинов надеется скоро вернуться в состав «Спартака»

Руслан Литвинов не принимал участие в воскресном матче Премьер-лиги против «Химок» - полузащитник травмировался в прошлой игре против ЦСКА.

«Надеюсь, что скоро вернусь на поле», - высказался Литвинов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Ранее сообщалось, что Руслан Литвинов сможет снова сыграть за «Спартак» в ноябре.

«Спартак» в воскресенье обыграл «Химки» на своём поле со счётом 5:0. Команда Гильермо Абаскаля сократила отставание от лидирующего в Премьер-лиге «Зенита» до четырёх зачётных баллов. Впрочем, питерцы свой матч тура проведут в понедельник – против «Сочи».