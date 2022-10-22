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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аршавин высказался на тему борьбы Соболева за «Золотой мяч»

22 Октября 2022 • 14:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Александр Соболев находится в хорошей форме. Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили недавно сказал, что Соболев может побороться за следующий «Золотой мяч» с форвардом «Реала» Каримом Бензема. На эту тему высказался Андрей Аршавин – экс-игрок «Зенита» и сборной России.

«Естественно, думаю, что это преувеличение. Но я согласен в том, что выглядит он хорошо», - сказал Аршавин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Александр Соболев провёл 16 матчей. В них нападающий «красно-белых» записал на свой счёт 9 голов.

На текущий момент «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Аршавин Александр Соболев
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