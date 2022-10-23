​«Химки» ни разу не выиграли после увольнения Юрана – серия достигла 14 матчей

В начале августа «Химки» отпраздновали гостевую победу над «Торпедо» со счётом 3:1. После той игры в отставку неожиданно был отправлен Сергей Юран. С тех пор «Химки» не смогли выиграть ни одного матча. Серия команды без побед во всех турнирах достигла уже 14 матчей.

В рамках этой серии «Химки» дважды сыграли вничью и 12 раз проиграли.

Напомним, что в воскресенье «Химки» пропустили пять безответных мячей в гостевом матче Премьер-лиги против «Спартака».

Теперь «Химки» будут готовиться к гостевой игре чемпионата России против «Динамо», которая пройдёт в следующую субботу, 29 октября.