Каррера сказал, сколько игроков РПЛ могли бы играть в топ-клубах Италии

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможности игроков Российской премьер-лиги перебраться в топ-клубы Италии.

«В РПЛ есть где-то 5-7 игроков, которые могут заиграть на высоком уровне в итальянских топ-клубах. Интерес клубов Серии А к футболистам Премьер-лиги для меня не является чем-то удивительным», — заявил чемпион России в интервью Sport24.

Напомним, что этим летом в «Наполи» переехал Хвича Кварацхелия, отлично знакомый поклонникам отечественного футбола.

Каррера возглавлял «красно-белых» два сезона, приведя коллектив к долгожданному и последнему на данный момент чемпионству в 2017 году.