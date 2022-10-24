Маслов — о первом голе за «Спартак»: «Приятно, но нет вау-эффекта»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился эмоциями после гола в ворота «Химок» в матче 14-го тура РПЛ, который завершился уверенной победой «красно-белых» со счётом 5:0.

Напомним, что этот мяч стал для 22-летнего футболиста дебютным в составе «Спартака».

Маслов признался, что ему было приятно открыть счёт своим голам в футболке «красно-белых», однако каких-то бурных эмоций в связи с этим событием он не испытал.

«Приятно забить и открыть счёт своим голам за «Спартак». Каких-то особенных и бурных эмоций это не вызвало. Гол — просто приятно, но нет вау-эффекта», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Спартака» 10 матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.