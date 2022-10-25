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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов: «Спартак» еще может догнать «Зенит»

25 Октября 2022 • 21:24 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Бывший футболист столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о перспективах «красно-белых» стать чемпионом России в этом сезоне.

«Догонит ли «Спартак» «Зенит»? Ничего невозможного нет. Ничего страшного, что отрыв 7 очков. Три игры и станет все возможно», – заявил экс-игрок московской команды в интервью«РБ Спорт». По его словам, трудно оценить текущее состояние «Спартака», поскольку клуб не выступает в еврокубках, однако, «красно-белые», по мнению эксперта, не сильно уступают «Зениту».

Напомним, что столичный коллектив отстаёт от «Зенита» на семь очков после 14 туров в рамках Российской премьер-лиги, занимая вторую строчку.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов
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