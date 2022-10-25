Гаврилов: «Спартак» еще может догнать «Зенит»

Бывший футболист столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о перспективах «красно-белых» стать чемпионом России в этом сезоне.

«Догонит ли «Спартак» «Зенит»? Ничего невозможного нет. Ничего страшного, что отрыв 7 очков. Три игры и станет все возможно», – заявил экс-игрок московской команды в интервью«РБ Спорт». По его словам, трудно оценить текущее состояние «Спартака», поскольку клуб не выступает в еврокубках, однако, «красно-белые», по мнению эксперта, не сильно уступают «Зениту».

Напомним, что столичный коллектив отстаёт от «Зенита» на семь очков после 14 туров в рамках Российской премьер-лиги, занимая вторую строчку.

