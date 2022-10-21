Кечинов считает, что Пиняеву пока рано переходить в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву рано переходить в стан «красно-белых».

«Спартак»? Рано пока Пиняеву в «Спартак». Даже Зиньковский в запасе сидит, на замены выходит. Пиняеву сейчас там было бы очень тяжело», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что если футболист будет продолжать прогрессировать, то, возможно, пополнит состав «Спартака».

В текущем сезоне 17-летний Пиняев принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив одну голевую передачу.