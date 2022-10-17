Мележиков высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство с «Зенитом»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о борьбе за чемпионство с «Зенитом».

«Отрыв от «Зенита» семь очков? Всегда можно бороться с «Зенитом», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

16 октября «Красно-белые» сыграли вничью с ЦСКА, встреча завершилась со счетом 2:2.

После 13-туров санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 33 очка. «Спартак» располагается на строчку ниже, набрав 26 зачетных баллов.

В следующем туре «Зенит» 24 октября примет «Сочи», а столичный клуб на своем поле встретится с «Химками» 23 октября.