Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мележиков высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство с «Зенитом»

17 Октября 2022 • 14:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о борьбе за чемпионство с «Зенитом».

«Отрыв от «Зенита» семь очков? Всегда можно бороться с «Зенитом», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

16 октября «Красно-белые» сыграли вничью с ЦСКА, встреча завершилась со счетом 2:2.

После 13-туров санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 33 очка. «Спартак» располагается на строчку ниже, набрав 26 зачетных баллов.

В следующем туре «Зенит» 24 октября примет «Сочи», а столичный клуб на своем поле встретится с «Химками» 23 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Мележиков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
14:59 · Россия. Премьер-лига
Гонтарь высказался о возможном уходе Галактионова из «Пари НН»
14:57 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали о состоянии Дивеева
14:57 · Россия. Премьер-лига
​«Федотов не мужик»: Спиридонов раскритиковал тренера ЦСКА
14:49 · Россия. Премьер-лига
Мележиков высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство с «Зенитом»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Джикия высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий — о словах Баринова: «В нынешней ситуации он имеет право и на более жёсткие высказывания»
14:23 · Россия. Премьер-лига
В Англии считают, что переход Захаряна в «Челси» маловероятен
14:08 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Оренбурга» заявил, что Сычевой является одним из лучших нападающих в РПЛ
14:08 · Россия. Премьер-лига
​Футболистов освободят от частичной мобилизации 2
13:06 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Соболев перерос уровень чемпионата России» 1
12:56 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Игра ЦСКА и «Спартака» была настоящей корридой»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Чалов призвал не спешить называть «Зенит» чемпионом
12:45 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» довольны работой Ганчаренко
12:39 · Россия. Премьер-лига
Масалитин высказался о судействе в матче ЦСКА – «Спартак»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не видит ничего плохого в высказывании Федотова про Абаскаля 1
Все новости
Рекомендуем