​Юран: Я не проклинал «Химки»

«Химки» не знают радости побед с 7 августа. Тогда команда обыграла московское «Торпедо» под руководством Сергея Юрана. Спустя пару дней после той игры тренер внезапно был отправлен в отставку.

В воскресенье Юран приехал на матч «Спартак» - «Химки». В беседе с журналистами тренер ответил на шуточный вопрос о том, проклинал ли он «Химки». Юран дал понять, что он не стал бы заниматься подобного рода вещами. По словам тренера, он переживает за команду и следит за её результатами.

Следить за тем, как развиваются события в матче «Спартак» - «Химки», можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.