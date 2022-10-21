Слишкович будет руководить «Спартаком» в матче с «Химками»

Владимир Слишкович, помощник главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, будет руководить московской командой в матче 14-го тура РПЛ против «Химок», сообщает глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

Напомним, вчера, 20 октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на один матч из-за его конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым, который произошёл по ходу встречи 13-го тура РПЛ.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится в воскресенье, 23 октября. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. На данный момент москвичи занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера турнира «Зенита» на семь очков.