Игнатов: «Спартаку» не хватало Абаскаля и Промеса»

Хавбек столичного «Спартака» Михаил Игнатов высказался о разгромной победе над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России. «Красно-белые» выиграли со счетом 5:0.

«Абаскаля не хватало, в следующем матче ждем его. Промеса тоже не хватало. О таблице не думаем, идем от игры к игре, следующий матч будет самым важным», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

По итогам 14 туров «народная команда» набрала 29 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на четыре пункта. В следующем туре «Спартак» на своем поле примет столичное «Торпедо». Матч пройдет 30 октября.