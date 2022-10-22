Бояринцев — о матче «Спартака» против «Химок»: «Не будет Абаскаля? Ничего страшного»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Химки».

Эксперт считает, что отсутствие главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля не повлияет на игру московской команды в этой встрече. Напомним, ранее испанец был дисквалифицирован на один матч из-за перепалки с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в 13-м туре. Также Бояринцев отметил мотивацию «Химок», в составе которых выступает немало экс-футболистов «Спартака».

«Не будет на бровке дисквалифицированного Абаскаля? Ну, ничего страшного. Он ведь руководит командой все эти дни, готовит её. Думаю, будет прямая связь с тренерской скамейкой.

В «Химках» немало игроков, которые были связаны со «Спартаком». В этом матче они должны быть более чем мотивированы. Уверен, что простой игры у спартаковцев не получится», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Химки» состоится завтра, 23 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.