Камоцци: «Надеюсь, что у Кокорина на Кипре все получится»

Франко Камоцци, бывший помощник Леонида Федуна в столичном «Спартаке», высказался об игре Александра Кокорина за «Арис».

«Выступление Кокорина похоже на перезапуск карьеры? Я надеюсь, что у Александра на Кипре все получится. И он сможет вернуться в РПЛ», — заявил экс-функционер «красно-белых» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Отметим, что в составе кипрского коллектива бывший форвард российской сборной забил три мяча при двух ассистах в семи играх. Последним клубом в отечественном чемпионате для Кокорина был именно «Спартак», откуда скандальный футболист переехал в итальянскую «Фиорентину» в январе 2021 года.

