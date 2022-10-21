РФС наказал «Химки»

По итогам заседания палаты по разрешению споров РФС на подмосковные «Химки» был наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

Кроме того, был удовлетворён иск бывшего защитника клуба Эльмира Набиуллина о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора с учётом уточнения требований в полном объеме.

Вместе со всем этим, клуб из Московской области обязали выплатить задолженности по трансферному контракту владикавказской «Алании» из-за ситуации с Буттой Магомедовым.

На текущий момент подмосковные «Химки» располагаются на предпоследней позиции в турнирной таблице чемпионата России, на три очка опережая московское «Торпедо», находящееся на последнем месте. Чтобы выйти из зоны вылета команде Спартака Гогниева необходимо набрать как минимум два очка, а чтобы выбраться и из зоны стыков – ещё два дополнительно.

Следующий матч «Химки» проведут на выезде. Соперником клуба станет московский «Спартак», который находится на второй строчке и борется за чемпионство.