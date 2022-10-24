Баженов назвал причину разгромной победы «Спартака» над «Химками»

Экс-форвард московского «Спартака» Никита Баженов, недавно получивший работу в структуре «красно-белых», высказался о победе над «Химками» (5:0) в домашнем матче 14-го тура Премьер-лиги.

«Все закономерно. Со спартаковцами сложно играть в открытый футбол, а если еще и ошибаться - совсем тяжело. Допускать глупые ошибки непозволительно. Отсюда такой результат», - приводит слова Баженова «Чемпионат».

Благодаря победе «Спартак» с 29 баллами закрепился на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка. «Химки» (9) продолжают занимать предпоследнее место.