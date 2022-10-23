Маслов не согласен, что праздновал гол в стиле Роналду

Защитник «Спартака» Павел Маслов порадовался победе над «Химками» (5:0) в 14-м туре Премьер-лиге и рассказал о долгожданном голе за первую команду «красно-белых».

- Эмоции — положительные! Не только от своего гола, а от итогового счета, - приводит слова Маслова «Плеймейкер».

Футболист признал, что сегодня удача сопутствовала его команде, и удалось забить практически всё, что спартаковцы создали.

Что касается празднования в стиле Криштиану Роналду, Маслов шутя не согласился с таким сравнением: «Он через правый бок прыгает, а я прыгнул через левый».

22-летний игрок провел 10-й матч за «Спартак» в текущем сезоне. Помимо гола на его счету также два ассиста.