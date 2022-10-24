Николсон считает справедливым выбор Селихова лучшим игроком матча «Спартака» с «Химками»

В четырнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» учинил разгром «Химкам», забив в ворота этого клуба пять безответных мячей. Так крупно «Спартак» не побеждал уже полтора года, или 595 дней. События игры прокомментировал нападающий «Спартака» Шамар Николсон.

- Конечно, Александр сыграл на ноль. А мы забили 5. Он спасал нас в некоторых ситуациях. Когда мы вели 2:0, он совершил великолепный сейв. Неизвестно, как могла бы повернуться игра, - цитирует слова Николсона издание «Спорт-экспресс».

В следующем, пятнадцатом туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с московским «Торпедо».