Оганесян — о Федуне: «После каждой домашней игры приходил Леонид Арнольдович пообщаться со всеми»

Полузащитник «Спартака» Степан Оганесян, выступающий на правах аренды за «Оренбург», поделился мнением об экс-президенте московского клуба Леониде Федуне.

По словам Оганесяна, во времена немецкого тренера Доменико Тедеско Федун часто заходил в раздевалку команды, чтобы поздравить её с победой.

«После каждой домашней игры приходил Леонид Арнольдович пообщаться со всеми, поздравлял с победой. Спрашивал, как дела у нас, принимал участие в жизни команды, на долгое время не пропадал», — цитирует Оганесяна Metaratings.

Напомним, в августе нынешнего года Федун продал свою долю акций «Спартака» компании «Лукойл» и покинул клуб, которым руководил с 2004 года. Свой следующий матч «красно-белые» проведут сегодня, 23 октября, против «Химок». Начало — в 16:30 по московскому времени.