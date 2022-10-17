Джикия высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался на тему борьбы с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

Напомним, после 13-го тура отрыв петербуржцев от «красно-белых», занимающих второе место, увеличился до семи очков.

«Может ли «Спартак» бороться с «Зенитом»? Чемпионат длинный. Посмотрим», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» является победителем четырёх последних розыгрышей чемпионата России, а в текущем сезоне РПЛ подопечные Сергея Семака до сих пор не потерпели ни одного поражения.

Свой следующий матч «красно-белые» проведут 23 октября против «Химок». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.