Кухарчук высказался о 13-матчевой серии «Химок» без побед

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о 13-матчевой серии подмосковной команды без побед.

Напомним, в последний раз «Химки» побеждали 7 августа в игре против «Торпедо» (3:1). После этого успеха в отставку был отправлен главный тренер команды Сергей Юран, и с тех пор «красно-чёрные» не знают побед ни в РПЛ, ни в Кубке России.

«Нам нужно продолжать гнуть свою линию и играть в атаку. Рано или поздно мы забьём и не пропустим. Нам нужно быть сильными», — цитирует Кухарчука «Чемпионат».

После 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков. Свой следующий матч команда Кухарчука проведёт 23 октября против «Спартака». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.