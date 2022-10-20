Стали известны подробности нового контракта талантливого форварда Павла Мелёшина с московским «Спартаком».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», молодой нападающий столичного клуба будет получать чуть более 100 тысяч евро в год.

Мелёшин дебютировал за первую команду «красно-белых» в этом сезоне, проведя во всех соревнованиях шесть игр. На счету Павла два забитых мяча в рамках Фонбет Кубка России, которые он отправил в ворота «Крыльев Советов» и «Факела». 18-летний футболист является воспитанником «Спартака».

