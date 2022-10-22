Гунько рассказал, что может помешать «Спартаку» обыграть «Химки»

Экс-тренер столичного «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о грядущем поединке «красно-белых» против подмосковных «Химок» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Проблемы только «Спартак» может сам себе доставить. Если же выйдут на игру мотивированными, проблем быть не должно. Я не сомневаюсь, что при этом тренере так и будет», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Поединок между спартаковцами и подмосковным коллективом состоится в воскресенье, 23 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена».

По итогам 13 туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место, в «Химки» располагаются на предпоследней строчке.