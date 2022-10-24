Магомедов: «Говорить, что мы вылетим? Нет, я уверен»

Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов высказался о положении своей команды в турнирной таблице.

Магомедов уверен в том, что «Химки» могут играть в тот футбол, который команде прививает Спартак Гогниев. Однако дело в том, что не каждый футболист полностью осознал то, во что хочет играть подмосковный клуб. Под такой стиль игры необходимы определённые исполнители.

Игрок не считает, что в данный момент «Химки» выглядят главным претендентом на вылет из чемпионата России. На вопрос об уверенности в данном факте футболист ответил: «А что мне быть неуверенным? Говорить, что мы вылетим? Нет, я уверен», - цитирует Магомедова «Спорт-Экспресс».