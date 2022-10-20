Гаджиев: У меня есть уверенность, что у Абаскаля должно получиться в «Спартаке»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«На данном этапе его работу можно признать хорошей, а дальше — посмотрим в конце сезона, когда на более длинной дистанции можно будет дать более точную оценку», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.

Функционер заявил, что у него есть уверенность в Абаскале, конечно, бороться с «Зенитом» за золотые медали трудно, но если «красно-белые» попадут в тройку, то такой результат можно будет считать успехом.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 26 набранных очков после 13 матчей.