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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Прудников: «Абаскаль все равно будет на трибуне и в ложе»

22 Октября 2022 • 01:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартака» Александр Прудников прокомментировал тот факт, что во время матча «Спартак» - «Химки» у края поля не сможет находиться главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

«Абаскаль все равно будет на трибуне и в ложе, поэтому наверняка какие‑то подсказки помощникам будут. Сейчас все с телефонами и наушниками, поэтому проблемы не должны возникнуть», - цитирует бывшего футболиста«Матч ТВ».

Прудников отметил, что ждёт положительного для спартаковцев исхода в данном поединке.

На текущий момент московский «Спартак» является главным преследователем петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали чемпионата России. Клуб находится на втором месте и на семь очков отстаёт от лидера чемпионата. «Химки» же с девятью очками располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Для того, чтобы покинуть зону вылета и стыков, подмосковной команде необходимо набрать минимум четыре очка в ближайших играх.

Матч «Спартак» - «Химки» начнётся 23 октября в 16:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Прудников Чемпионат России Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ХИМКИ
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