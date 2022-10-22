Прудников: «Абаскаль все равно будет на трибуне и в ложе»

Серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартака» Александр Прудников прокомментировал тот факт, что во время матча «Спартак» - «Химки» у края поля не сможет находиться главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

«Абаскаль все равно будет на трибуне и в ложе, поэтому наверняка какие‑то подсказки помощникам будут. Сейчас все с телефонами и наушниками, поэтому проблемы не должны возникнуть», - цитирует бывшего футболиста«Матч ТВ».

Прудников отметил, что ждёт положительного для спартаковцев исхода в данном поединке.

На текущий момент московский «Спартак» является главным преследователем петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали чемпионата России. Клуб находится на втором месте и на семь очков отстаёт от лидера чемпионата. «Химки» же с девятью очками располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Для того, чтобы покинуть зону вылета и стыков, подмосковной команде необходимо набрать минимум четыре очка в ближайших играх.

Матч «Спартак» - «Химки» начнётся 23 октября в 16:30.