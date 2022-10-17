Каррера: «Соболев перерос уровень чемпионата России»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева в нынешнем сезоне.

Итальянский специалист считает, что 25-летний форвард перерос уровень российского чемпионата и уже может попробовать свои силы в Европе. Также Каррера отметил партнёра Соболева по московской команде Куинси Промеса.

«У Промеса и Соболева хорошая связка. Их результативность показывает, что оба игрока переросли уровень чемпионата России. Соболев уже способен привлечь внимание клубов из топ-5 европейских чемпионатов, чтоб продемонстрировать в них свой высокий уровень», — цитирует Карреру «РБК Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев провёл в составе «красно-белых» 16 матчей, забив в них девять голов и отдав пять результативных передач. На счету 30-летнего Промеса 14 мячей и семь ассистов в 17 встречах.