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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Соболев перерос уровень чемпионата России»

17 Октября 2022 • 13:06 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева в нынешнем сезоне.

Итальянский специалист считает, что 25-летний форвард перерос уровень российского чемпионата и уже может попробовать свои силы в Европе. Также Каррера отметил партнёра Соболева по московской команде Куинси Промеса.

«У Промеса и Соболева хорошая связка. Их результативность показывает, что оба игрока переросли уровень чемпионата России. Соболев уже способен привлечь внимание клубов из топ-5 европейских чемпионатов, чтоб продемонстрировать в них свой высокий уровень», — цитирует Карреру «РБК Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев провёл в составе «красно-белых» 16 матчей, забив в них девять голов и отдав пять результативных передач. На счету 30-летнего Промеса 14 мячей и семь ассистов в 17 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Куинси Промес Александр Соболев
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Комментарии (1)
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ингерман
17 Октября 2022 в 14:17
ай в чемпе по нырянию на траве (не путац с хакеем на траве) он можец тока сибя проявить.. А-ха-ха-ха! )))
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