Юран допустил, что «Химки» могут вылететь из РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил перспективы подмосковной команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.

По мнению специалиста, «Химки» способны вылететь в Первую лигу по итогам текущего сезона.

«Могут ли «Химки» вылететь из РПЛ? Сейчас я об этом говорить не хочу. Закончится первый круг, тогда можно будет. С тем, как «Химки» сейчас падают вниз, возможно падение будет ещё ниже. С таким результатом напрашивается ситуация, при которой «Химки» окажутся в Первой лиге», — приводит слова Юрана Sport24.

Напомним, Юран был уволен из «Химок» в начале августа нынешнего года. После его отставки подмосковный коллектив до сих пор не смог одержать ни одной победы и сейчас находится на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы чемпионата России, набрав всего девять очков.

Свой следующий матч «Химки» проведут завтра, 23 октября, против «Спартака». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.