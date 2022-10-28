Селихов — о матче с «Химками»: «Призы получать всегда приятно, но главное — три очка и победа»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов высказался о получении награды лучшего игрока матча с «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

«То, что «Спартак» выиграл со счетом 5:0 — не стало неожиданностью. Призы получать всегда приятно, но главное — три очка и победа», — заявил Селихов на официальном YouTube-канале «красно-белых».

При этом голкипер признался, что встреча с «Химками» была непростой, потому что «Спартак» немного сдал после двух забитых мячей и у соперника появились шансы.

В текущем сезоне Селихов принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 17 мячей и четыре раза сохранил свои ворота «сухими».