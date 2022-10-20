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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили – о Салиховой: «Пусть «Барселоной» руководит, в нашем футболе и так людей с улицы хватает»

20 Октября 2022 • 10:55 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Экс-вратарь столичного «Спартака» и советской национальной команды Анзор Кавазашвили оценил возможное назначение Заремы Салиховой на пост руководителя РФС.

«Это будет страшный сон. Ни в коем случае, не нужно нам такого счастья. Зарема ведь умная женщина, заканчивала какую-то футбольную академию в Барселоне. Вот пусть «Барселоной» и руководит, а в нашем футболе и так людей с улицы хватает», – заявил участник двух чемпионатов мира в интервью Sport24.

По мнению Кавазашвили, управлять российским футболом не может женщина, не имеющая в нём никакого веса.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Зарема Салихова
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Комментарии (2)
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20 Октября 2022 в 12:03
Было бы весело)
rac531
20 Октября 2022 в 11:41
Высказываться о футболе, тренерах и игроках не должны типы, ни черта в нем не понимающие)

КОЗАВАШВИЛИ
«Что может добиться команда с новым тренером? Я вообще не знаю, кто это такой, то ли Обскакал, то ли Обосрал. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал.»

КОЗАВАШВИЛИ
«Бакаев будет основным игроком «Зенита».В «Зените» много очень хороших футболистов, они тоже не хотят отдавать место на поле. Но у Бакаева потенциал великого игрока.»
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