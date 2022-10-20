Кавазашвили – о Салиховой: «Пусть «Барселоной» руководит, в нашем футболе и так людей с улицы хватает»

Экс-вратарь столичного «Спартака» и советской национальной команды Анзор Кавазашвили оценил возможное назначение Заремы Салиховой на пост руководителя РФС.
«Это будет страшный сон. Ни в коем случае, не нужно нам такого счастья. Зарема ведь умная женщина, заканчивала какую-то футбольную академию в Барселоне. Вот пусть «Барселоной» и руководит, а в нашем футболе и так людей с улицы хватает», – заявил участник двух чемпионатов мира в интервью Sport24.
По мнению Кавазашвили, управлять российским футболом не может женщина, не имеющая в нём никакого веса.
КОЗАВАШВИЛИ
«Что может добиться команда с новым тренером? Я вообще не знаю, кто это такой, то ли Обскакал, то ли Обосрал. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал.»
КОЗАВАШВИЛИ
«Бакаев будет основным игроком «Зенита».В «Зените» много очень хороших футболистов, они тоже не хотят отдавать место на поле. Но у Бакаева потенциал великого игрока.»
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