Кавазашвили – о Салиховой: «Пусть «Барселоной» руководит, в нашем футболе и так людей с улицы хватает»

Экс-вратарь столичного «Спартака» и советской национальной команды Анзор Кавазашвили оценил возможное назначение Заремы Салиховой на пост руководителя РФС.

«Это будет страшный сон. Ни в коем случае, не нужно нам такого счастья. Зарема ведь умная женщина, заканчивала какую-то футбольную академию в Барселоне. Вот пусть «Барселоной» и руководит, а в нашем футболе и так людей с улицы хватает», – заявил участник двух чемпионатов мира в интервью Sport24.

По мнению Кавазашвили, управлять российским футболом не может женщина, не имеющая в нём никакого веса.

