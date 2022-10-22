Губерниев высказался о матче «Спартак» - «Химки»

Популярный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем поединке между столичным «Спартаком» и подмосковными «Химками» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«У меня ощущение, что «Химки» соберутся на матч со «Спартаком». Но в целом класс команд, конечно, неизмерим. «Спартак» должен выигрывать», - передает слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Поединок состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а гости располагаются на предпоследней строчке.