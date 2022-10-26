Бушманов поведал, в чём секрет успеха Абаскаля

Московский «Спартак» преобразился в нынешнем сезоне после всех неудач прошлой кампании. Сейчас клуб ведет борьбу за место в тройке лучших, что для «Спартака» является в данном контексте большим прогрессом. Бывший футболист московского ЦСКА, а также тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов пояснил, в чем, на его взгляд, причина успеха команды. Он считает, что команду преобразил испанский тренер Гильермо Абаскаль.

- Абаскаль смог объединить команду, создать правильную атмосферу внутри, думаю, что это основные причины преображения «Спартака» в нынешнем сезоне, - заявил Бушманов в эфире телеканала «Матч ТВ».