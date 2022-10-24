Черевченко: «Не зря Селихов стал лучшим игроком матча, у «Химок» были хорошие моменты»

Экс-наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко высказался о крупном поражении своей бывшей команды от столичного «Спартака» (0:5) в матче 14-го тура чемпионата России.

«Быстрые голы решили исход матча, хотя не зря Селихов получил лучшего игрока этого матча, потому что у «Химок» были очень хорошие моменты. Если честно, результат был ожидаем», - приводит слова специалиста Vprognoze.ru.

«Красно-белые» набрали 29 баллов и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги после 14 туров. В свою очередь «Химки» с девятью очками располагаются на предпоследней строчке.