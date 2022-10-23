Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Химки»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о поединке между столичным «Спартаком» и подмосковными «Химками» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«2:0. «Спартак» должен на классе брать своё. Даже отсутствие Промеса из-за перебора жёлтых карточек не помешает», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 23 октября. Начало запланировано в 16:30 по столичному времени.

После 13 туров «Спартак» набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице, а «Химки» (9) располагаются на предпоследнем месте.