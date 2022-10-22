Юран считает, что сборная Нидерландов может обойтись и без Промеса

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на непопадание нападающего «Спартака» Куинси Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на грядущий чемпионат мира, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года в Катаре.

По мнению специалиста, национальная команда Голландии имеет в своём распоряжении много высококлассных игроков, поэтому может обойтись и без Промеса.

«В сборной Нидерландов всегда были и будут футболисты — в том числе и молодёжь — высокого уровня. Не думаю, что Промес критически важен для нынешней сборной, даже находясь в хорошей форме», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что 30-летний Промес является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата России, отправив в ворота соперников 11 мячей в 13 проведённых встречах. Свой следующий матч «Спартак» проведёт завтра, 23 октября, против «Химок». Начало — в 16:30 по московскому времени.