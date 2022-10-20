Аленичев: «Рад за «Спартак»

Бывший футболист и тренер столичного «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о последних результатах «красно-белых».

«Рад за «Спартак», команда на хорошем ходу. Видно, что эмоции у футболистов есть. Это важно! Потому что иногда смотришь игру «Спартака», и такое впечатление, что пришёл на похороны. Сейчас смотрю на «Спартак» и радуюсь», – заявил победитель Лиги чемпионов, чьи слова цитирует «Матч ТВ». Также Аленичев отметил форму Александра Соболева, выразив надежду на то, что форвард продолжит стабильно забивать.

После 13 туров «Спартак» занимает вторую строчку в таблице Российской премьер-лиги с 26 баллами.

