Алексей Мелёшин — о матче с «Химками»: Крупная победа «Спартака» — по делу

Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелёшин прокомментировал крупную победу «красно-белых» над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

Мелёшин сказал «Матч ТВ», что «Спартак» заслуженно одержал такую победу, хотя быстрые голы одновременно помогли и осложнили игру «красно-белых», потому что у «Химок» было несколько шансов для взятия ворот, но выручил Александр Селихов.

У «Спартака» еще будут шансы в борьбе за золотые медали чемпионата России с «Зенитом», «красно-белые» будут стараться не терять очки и навязывать конкуренцию санкт-петербургской команде, добавил эксперт.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав 29 очков за 14 матчей. У «Зенита» 33 балла, но есть игра в запасе.