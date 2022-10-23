Прогноз на матч «Спартак» - «Химки» от Генича

Комментатор Константин Генич предложил свой прогноз на предстоящий матч 14-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный «Спартака» на «Открытие Банк Арене» встретится с подмосковными «Химками».

«Если «Химки» сыграют смело, то, конечно же, они пропустят, но могут и забить, если повезет. Рискну предложу сыграть «обе забьют», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Химки» на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В преддверии этой встречи «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, а гости располагаются на предпоследней строчке.