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Александр Мостовой: «Химки» даже превосходили «Спартак» во многих фазах игры» эксклюзив

23 Октября 2022 • 19:18 Комментировать (3)
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «красно-белых» над «Химками».

«Победа абсолютно ожидаема. Счета такого я не ждал, конечно. Но хочу сказать, что «Химки» даже превосходили «Спартак» во многих фазах игры. Не зря ведь лучшим игроком матча был признан Селихов, он не раз спас команду. Абаскаля не было сегодня, но «Спартак» разорвал соперника. Это к вопросу о том, когда какого-то тренера начинают возносить до небес. Сегодня на лавке было много тренеров, человек 5-6 бегали.

«Химки» сами себе все привезли. Второй гол - вообще. Я уже смеюсь над этими защитниками и вратарями. Хочется ответ получить, тренеры ли просят так мяч разыгрывать. Они до этого привоза уже раза два так сделали, но обошлось. Было же видно, что когда-то не прокатит. После 0:2 «Химки» терзали защиту «Спартака» прилично, особенно за счёт действий Мирзова. Но забивать не получается у них. Я прогнозировал 3:0, а получилось 5:0.

На тему тренеров говорили уже много. Увольнение Юрана стало огромным сюрпризом. Команда-то играла неплохо. Никто не понял этого увольнения. Потом стало понятно, что там какие-то закулисные игры. Потом было такое же закулисное назначение Писарева, которого в итоге сразу же уволили. У Гогниева тоже плохие результаты пока, но его ещё не убирают. Они сами себе испортили все, пусть сами и выбираются из этого. На это даже смотреть уже не надо», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Александр Мостовой
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Комментарии (3)
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wild cat
23 Октября 2022 в 19:25
пазорный дагаварничок сганяли..)) 7 игракоф парасей засланых к химикам..атработали сваю пайку ф карыте...))
wertygaz
23 Октября 2022 в 20:06
Ну видимо 11 сентября тоже договорничек был, играли две загазованные команды…
wild cat
23 Октября 2022 в 20:16
нееее энта другоя...)) как ты можыш сравнивать..))
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