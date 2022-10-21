Юран сообщил, что скоро вернётся к тренерской работе

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о своём будущем.

«С моим будущим скоро все будет хорошо. Скоро вернусь к тренерской работе», — приводит слова Юрана Sport 24.

Специалист не стал комментировать возможное возвращение в «Химки», потому что там есть действующий главный тренер.

Подмосковный клуб занимает предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять набранных очков после 13-ти туров.

В предстоящем матче подопечные Спартака Гогниева в гостях сыграют со столичным «Спартаком», встреча состоится 23 октября, начало игры запланировано на 16:30 по мск.