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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Химки» не заслуживали такого поражения»

24 Октября 2022 • 00:26 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

В четырнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» учинил разгром «Химкам», забив в ворота этого клуба пять безответных мячей. Так крупно «Спартак» не побеждал уже полтора года, или 595 дней.

События игры прокомментировал бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов. Он похвалил соперника, отметив, что «Химки» не заслуживали такого крупного поражения.

- Если же брать всю игру, то «Химки» не заслуживали столь крупного, разгромного, поражения. Играли они неплохо, были моменты. Но Селихов очень хорошо играл. А так, конечно, «Спартак» был фаворитом, - цитирует Кечинова Rusfootball.info.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов
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