Терюшков оценил шансы «Химок» остаться в РПЛ

Роман Терюшков, ранее входивший в наблюдательный совет подмосковных «Химок», высказался о шансах команды сохранить место в элитном дивизионе чемпионата России.

«Большая часть чемпионата впереди. Будет зимняя пауза, в которую можно будет провести селекционную работу, если это необходимо. Нет ничего невозможного! Главное - желание», - приводит слова Терюшкова «Спорт-экспресс».

По итогам 13 туров Премьер-лиги «Химки» набрали девять баллов и занимают предпоследнее место в таблице. Ближайший матч подмосковная команда проведет на выезде против столичного «Спартака». Игра состоится в воскресенье, 23 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена».