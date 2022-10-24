Терюшков: У Гогниева большой кредит доверия в «Химках», но всему есть конец

Бывший функционер «Химок» Роман Терюшков высказался после поражения подмосковного клуба от «Спартака».

«Как болельщики я очень расстроен результатом. Тот кредит доверия к Гогниеву, о котором говорят учредители, достаточно большой. Но у каждого кредита есть конечная точка», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, его любимая команда сможет найти правильные решения и добыть первые победы.

«Химки» крупно проиграли «Спартаку» в матче 14-го тура чемпионата России со счетом 0:5.

Подопечные Спартака Гогниева занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.