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Пятёрочка без Промеса: кто из игроков «Спартака» хорошо проявил себя в разгроме «Химок», а кто сыграл слабо

23 Октября 2022 • 18:54 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Не всё так однозначно было в матче «Спартака» и «Химок», как расскажет вам финальный счёт, но «красно-белые» определённо заслуживают похвалу за уверенную игру без явного лидера и вдохновителя атакующей игры. Куинси Промес пропускал 14-й тур из-за дисквалификации, позволив Абаскалю чуть перестроить игру, скованную вокруг него. Зато блеснули другие персоналии – Николсон, Пруцев, Соболев и… Селихов. Теперь давайте пройдёмся по персоналиям команды, которая меньше владела мячом, допустила 10 угловых у своих ворот и победила со счётом 5:0.

Статистика матча: владение мячом – 43:57, удары по воротам – 22:13, в створ – 10:6, угловые – 1:10. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва5:0Химки
(1:0) Игнатов Михаил2'  
(2:0) Николсон Шамар18'  
(3:0) Николсон Шамар63'  
(4:0) Мелёшин Павел83'  
(5:0) Маслов Павел89'  
Селихов АлександрДенисов ДаниилМаслов ПавелДжикия Георгий  15' 76' (Мелёшин Павел ( 76') Классен Леон 86' (Рыбус Мацей ( 86') Игнатов Михаил 65' (Зорин Даниил ( 65') Пруцев ДанилЗобнин РоманЗиньковский Антон 76' (Чернов Никита ( 76') Соболев Александр СергеевичНиколсон Шамар 85' (Шитов Виталий ( 85')
Запасные: Волков МихаилМаксименко АлександрРассказов НиколайМевля Миха
Гудиев ВиталийЗуев Александр 86' (Кухарчук Илья ( 86') Никитин АлексейЧежия ИраклийЛомовицкий Александр  11'Гулиев АязГлушаков Денис  78'Магомедов Бутта 72' (Садыгов Илья ( 72') Главчич Неманья 72' (Боженов Кирилл ( 72') Руденко Александр Александрович  30' 72' (Казанцев Данил ( 72') Мирзов Резиуан 72' (Долгов Александр ( 72')
Запасные: Данилкин ЕгорЧёрный АртурЛантратов ИльяАхмаев Саид-АлиМалыхин ДмитрийМитрюшкин Антон
23 октября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

Видео

Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
5:0. Гол Павла Маслова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
5:0. Гол Павла Маслова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:0. Гол Павла Мелёшина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:0. Гол Павла Мелёшина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Незасчитанный гол Зиньковского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Незасчитанный гол Зиньковского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:0. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:0. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:0. Гол Шамара Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Михаила Игнатова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Михаила Игнатова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 8,5. Разгромный счёт не должен вводить в заблуждение. После 2:0 «Спартак» так обмяк, что позволил «Химкам» создать серию очень опасных моментов. И только суперсейвы Селихова оставили «красно-белых» в игре после опаснейших ударов Магомедова, Руденко и Гулиева. А всего Александр накопил 6 спасений.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. А вот и главный «нарушитель». Джикия проигрывал в резкости и Главчичу, и Руденко, постоянно пуская нападающих за спину. Ни разу не сыграл в отборе чисто, зато «дослужился» до жёлтой карточки.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 6,5. За филигранный гол на последних минутах Маслов выруливает к положительной оценке, но дыра в центре обороны и его заслуга тоже. Плюсом, не всегда успевал страховать Денисова, замученного Мирзовым.

ЛЕОН КЛАССЕН – 6,0 Неброско сыграл Классен. Вроде справлялся с Главчичем, когда тот сваливался на фланг, совершил три отбора. Но в атаке добавлял слабовато – Рыбус за пару минут отправил Маслова в голевой забег, а Леон даже навеса толкового не сделал за 85 минут.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,5. Начал четвёртую голевую атаку и по большей части справлялся с Мирзовым, совершив целых 5 отборов, но однажды грубо ошибся, предоставив возможность Гулиеву расстрелять Селихова.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 8,0. Практически без ошибок отыграл сегодня Пруцев. Один закрыл центр поля, буквально заткнув за пояс экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Очень мощная статистика: 6 единоборств из 6 выиграл, 2 отбора, 2 перехвата, 3 удачных дриблинга за 3 попытки и 2 ключевые передачи.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. С Зиньковским у Зобнина химии не получилось. По традиции Роман падал на левый фланг, разыгрывая мяч с атакующим полузащитником, что совсем не добавляло опасности. Всего 18 точных передач отдал Зобнин, ни разу не обострив ситуацию.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 7,5. Похожая проблема касается и правого фланга. Очень мощно начал Игнатов – гол забил, сыграв на отскоке, часто подключался в такт атаке. Но потом будто пропал. В атаке больше ничего острого, ну хоть в обороне три отбора наработал.

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АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,0. Искал себя Зиньковский, часто менял фланги, но сегодня старания было больше, чем пользы. Много движения, два обострения, 17 точных передач при 9 потерях и гол, отменённый из-за офсайда Шамар Николсона.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Впервые за восемь матчей не забил Александр Соболев, но очень мощно поработал на команды. По сути, сделал две голевые передачи, но Николсон забивал после рикошета от Чежии, а гол Зиньковского отменили. Ещё Соболев сегодня был королём воздуха – снял 5 из 5.

ШАМАР НИКОЛСОН – 8,5. Два удара, два в створ, два гола. Шамар не был гиперактивен, но сделал главную работу форварда. Отметим, что не забывал Николсон и про партнёров, отдав три ключевые передачи в развитие атаки, и в дриблинг тоже шёл удачно – 2 из 2.

ДАНИИЛ ЗОРИН – 7,0. У Абаскаля ударно работали замены. Зорин вошёл в игру хладнокровно, успевал думать в эпизодах, отдал голевой пас на Мелёшина.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – 7,0. А вот и автор «джокерного» гола с замены. Мелёшину оставалось только попасть в пустой угол, но отметим умение форварда открываться, искать свободные зоны.

МАЦЕЙ РЫБУС – б/о.

ВИТАЛИЙ ШИТОВ – б/о.

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