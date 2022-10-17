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Мостовой раскритиковал поведение Абаскаля

17 Октября 2022 • 16:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о поведении наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Эмоциональность Гильермо Абаскаля — это не норма. Молодые люди, никогда не игравшие в футбол, так себя ведут. Понятно, что есть эмоции, но иногда это перебор», — приводит слова Мостового «РИА Новости».

Эксперт считает, что, возможно, болельщикам это и нужно, но те, кто выигрывал трофеи, так себя не ведут, в качестве примера можно привести Сергея Семака.

Напомним, 33-летний испанский специалист возглавил «Спартак» в июне этого года, сменив на посту главного тренера Паоло Ваноли.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Семак Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ХИМКИ
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