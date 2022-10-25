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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» ответили Ксении Собчак за критику прихода священника на стадион

25 Октября 2022 • 23:39 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Пресс-служба «Химок» отреагировала на критику Ксенией Собчак прихода священника на стадион подмосковного коллектива.

«Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют. Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае», – говорится в заявлении команды.

В сообщении также вспоминаются различные скандалы, связанные с поведением бывшего кандидата на пост президента России. Согласно заявлению клуба, удивление вызвала и реакция общества на столь обыденное событие.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что священнослужитель посетил раздевалки и игровое поле «Химок» для улучшения результатов команды. Подопечные Спартака Гогниева после 14 туров занимают предпоследнее место в таблице Российской премьер-лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Ксения Собчак
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