«Химки» ответили Ксении Собчак за критику прихода священника на стадион

Пресс-служба «Химок» отреагировала на критику Ксенией Собчак прихода священника на стадион подмосковного коллектива.

«Рассматриваем информационный шум вокруг темы таинства как злокозненные бредни. За рецензией на православные обряды ФК «Химки» к данным блогерам не обращались и в дальнейшем не планируют. Вызывает опасения желание этих блогеров под предводительством Ксении Собчак уколоть Русскую православную церковь при любом удобном случае», – говорится в заявлении команды.

В сообщении также вспоминаются различные скандалы, связанные с поведением бывшего кандидата на пост президента России. Согласно заявлению клуба, удивление вызвала и реакция общества на столь обыденное событие.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что священнослужитель посетил раздевалки и игровое поле «Химок» для улучшения результатов команды. Подопечные Спартака Гогниева после 14 туров занимают предпоследнее место в таблице Российской премьер-лиги.

