Бубнов - о разгроме «Химок»: «Спартак» мог забить ещё пять»

Бывший защитник московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов высказался о разгромной победе «красно-белых» над подмосковными «Химками» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Химки» безобразно начали матч. После второго мяча все было ясно. Дальше «Спартак» просто добивал соперника. «Красно-белые» забили пять и могли забить еще столько же», - передает слова эксперта Sportbox.

После вчерашнего успеха «Спартак» набрал 29 баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками идут на предпоследней строчке.