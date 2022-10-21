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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов рассказал, кто повлиял на его уход из «Спартака»

21 Октября 2022 • 10:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, кто повлиял на его уход из московского клуба в 2000 году.

По словам экс-футболиста, на его уход, как и на уход другой легенды «красно-белых» Андрея Тихонова, повлиял Вячеслав Грозный, помощник тогдашнего наставника «красно-белых» Олега Романцева.  

«Я всё реже попадал в стартовый состав. Ощущал, что доверие уходит. Долго так продолжаться не могло, и я попросил подыскать мне другую команду. У Романцева был помощник — Грозный. Мы прекрасно понимали, что он говорил Иванычу. Мол, есть молодые, перспективные, а эти по семь лет в команде — пора бы и подвинуться», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, Кечинов защищал цвета «Спартака» в период с 1993 по 2000 года. В составе «красно-белых» футболист шесть раз выигрывал чемпионат России, а также стал обладателем Кубка страны.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Андрей Тихонов Вячеслав Грозный Валерий Кечинов
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